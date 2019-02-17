挺瓜伊多 委國A咖球星選邊站

2019年02月17日 04:10 中國時報 蔡鵑如 ／綜合報導 ／綜合報導

人說政治歸政治，體育歸體育，但要當政治不沾鍋很難。相較台灣運動員因憂心惹議而鮮少對政治議題發聲，國際體壇明星反倒大方展現立場，投身社會政治運動。儘管選邊站可能引禍，但他們仍無所畏懼也無悔。

還我祖國！卡布雷拉跳出來

委內瑞拉總統鬧雙胞，美國力挺國會議長瓜伊多為臨時總統，馬杜羅政府仍在負隅頑抗，委國政治經濟陷入空前混亂。隨著險惡局勢持續升高，憤怒民眾湧上各大城街頭，軍警奉命鎮壓而動干戈，在委國被視為全民英雄的大聯盟底特律老虎隊強棒卡布雷拉，以及多位在美職打拚的明星球員，紛紛透過社群媒體站出來，展現對人民爭取自由的支持，以及對瓜伊多的力挺。

這批身價動輒上億美元的大牌A咖，從委國近兩年政治動盪，通膨破表民不聊生後，就透過IG呼籲國際社會協助，表達對馬杜羅政府的不滿，最活躍的莫過於海盜隊瑟維里和前皇家隊金手套艾斯科巴。在他倆帶動下，愈來愈多委國球星在社群媒體分享國內情勢影片，指控馬杜羅貪腐獨裁，呼籲還他們富庶和平的祖國。

身為老大哥的卡布雷拉，過往對政治事務較低調，這次跳出來多次轉貼瓜伊多以及群眾示威萬頭鑽動的圖集，大頭貼也換成委國國旗。瑟維利日前貼文轉發瓜伊多的IG，圖說寫著「人們都與你同在。」

心繫故鄉！國旗合照表心意

以往春暖花開的時節是棒球季前的衝刺階段，但這個春天很不同，在異鄉備戰的委國球星在為前途努力之餘，只能靠推特、IG和西班牙語電台新聞，掌握故鄉最新動態。月初在亞利桑那州自主訓練的水手隊「國王」赫南德茲，把國旗帶在身邊。他說，看見群眾和警方衝突，街頭汽車廢棄物遭引燃，腦中只想著，「天啊，怎會發生這種事？」

赫南德茲對故鄉的混亂憂心忡忡，「我希望親友平安，情勢很危險，我在想辦法把母親接過來。」他和同隊的多位同鄉共持委國國旗合影，把照片放上社群媒體，「我們只想要祖國的安寧平靜。#委內瑞拉和平#」

(中國時報)