驚天跪、雙頭鷹…球場上華麗復仇

2019年02月17日 04:10 中國時報 蔡鵑如 ／綜合報導 ／綜合報導

前舊金山四九人隊四分衛卡佩尼克（中）帶頭在賽前唱國歌儀式屈膝下跪，抗議種族不平等與警察暴力，這項政治宣示惹毛了川普總統。（美聯社）

運動要與政治完全脫勾，只能說是理想，因為實行起來太難；規模越大、觀眾越多的體育盛事，更是展現政治姿態的絕佳舞臺。去年世界盃足球賽，瑞士隊兩位難民後裔球員藉進球慶祝儀式，完美向世界傳達科索沃是獨立國家的訊息。在美國，非裔美式足球明星在唱國歌時單膝下跪的抗議舉動，甚至激怒川普總統。

歐洲國家間歷史政治軍事經濟宿怨多如牛毛，大型運動賽會就是趁機算帳的良機。世界盃小組賽瑞士以2比1逆轉擊敗塞爾維亞，入球的查卡和沙基里都是出身科索沃的阿爾巴尼亞裔，在破門後雙雙比出象徵阿國國旗的雙頭鷹手勢，表達阿爾巴尼亞魂長存在心。

此舉對塞國來說是蓄意挑釁，但在阿國與科索沃人心中，卻是沉重的國仇家恨。

名義上屬於塞國的科索沃，有9成是阿爾巴尼亞人，他們長期尋求獨立。科索沃在2008年通過獨立宣言，片面宣布脫離塞國獨立，但僅獲美國和其西方盟國在內的103個聯合國成員承認。因此這場在綠茵地的勝仗，讓2位球員找到向全世界發聲的契機，展現難民的華麗暢快復仇。

不過國際足總嚴禁球員在賽場出示政治標語，賽後一度傳出查卡和沙基里恐遭禁賽，最後罰款了事─當然他倆早豁出去，毫不在意。

非裔的美式足球舊金山四九人隊四分衛卡佩尼克，在2016年8月14日的驚天一跪，卻斷送職業生涯。卡佩尼克當天賽前國歌樂曲奏響時選擇屈膝而非立正，抗議國內種族不平等和警察暴力。

他的政治舉動不意外掀起熱議，非裔球星紛紛響應，引發部分球迷、老闆不滿，批評他們不愛國。2017年3月，卡佩尼克跳脫與母隊的合約，自此再無球可踢。

不過屈膝運動已風起雲湧，暴怒的川普2017年要各隊開除抗議球員。運動用品大廠耐吉，去年為經典廣告詞Just Do It屆滿30周年，找來卡佩尼克擔任代言人之一。儘管引發激烈拒買聲浪，川普更嗆該廣告傳達「恐怖訊息」，但廣告意外轟動，不到1個月耐吉市值暴增60億美元，營收飛漲31%，股價狂飆5%。

(中國時報)