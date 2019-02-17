鐵拳博士從政 榮封基輔保鑣

2019年02月17日 04:10 中國時報 蔡鵑如 ╱綜合報導 ╱綜合報導

喬治亞首都提比里斯市長卡拉澤，也是喬國史上最偉大的足球明星。（美聯社）

體壇明星從政的例子屢見不鮮，健美冠軍出身、轉戰影壇的前加州州長阿諾史瓦辛格，堪稱最知名例子。前蘇聯加盟共和國的烏克蘭及喬治亞，兩國首都的現任市長─克里茨契科和卡拉澤，都是揚名全球的退役運動明星。

在成為政治當紅炸子雞前，克里茨契科已是烏國之光。他不但是世界重量級拳王，也是首位擁有博士學位的職業拳手，「鐵拳博士」封號響叮噹。2006年起他一邊衛冕拳王，一面轉戰政壇當選基輔市議員，2012年首度進軍國會就勝選。

2013年底親俄總統亞努科維奇拒與歐盟簽歷史性協議，在野黨號召群眾發動大規模示威，克里茨契科儼然成為反對勢力代言人，與後來當選總統的波洛申科結盟。2014年，他投身基輔市長提前改選，挾高人氣和群眾魅力以57％得票率輕鬆勝出，次年地方選舉順利連任，被封為「基輔的保鑣」。

喬治亞首都提比里斯，有個在足壇名氣響亮的市長─40歲的退休球星卡拉澤。他生涯頂峰效力於義大利AC米蘭隊，拿下歐洲冠軍盃時，喬國郵局為他發行郵票。卡拉澤在2012年掛靴退休迅速轉戰政壇，所屬「喬治亞夢想」成為執政黨後，他被延攬入閣擔任能源部長兼副總理，2017年投入提比里斯市長選戰，順利入主市府，政治前景看俏。

(中國時報)