莫瑞喊蘇獨惹腥 納達爾力反加獨

2019年02月17日 04:10 中國時報 蔡鵑如 ／綜合報導 ／綜合報導

2014年蘇格蘭獨立公投，以及2017年加泰隆尼亞獨立公投，都有網壇巨星跳出來表態。英國網球天王莫瑞支持蘇獨，西班牙球王「蠻牛」納達爾則反對加獨。

莫瑞生於蘇格蘭，向來認為自己是英國人也是蘇格蘭人，但他的國家認同常被放大檢視。2006年莫瑞被爆該年世界盃足球賽「支持英格蘭以外球隊」，雖然前輩澄清是玩笑，不過仍引發軒然大波，此後莫瑞對此議題低調。

莫瑞並無公投投票權，但投票當天凌晨他在推特發文，「今天是蘇格蘭的大日子！反獨陣營的負面選戰，讓我對此事看法改觀。我興奮等待結果，讓我們這麼做吧！」

此番表態惹來一身腥，統派支持者痛斥他「反英國」「可悲假掰的飯桶」，獨派支持者對他展現意向大表讚許。公投闖關失敗後，莫瑞對挺獨不後悔，但對自己表達方式和用字持保留態度，「這非我的慣常性情」「下次不會這麼做」。

納達爾在馬約卡的巴利亞利群島長大，當地官方語言就是加泰隆尼亞語，但納達爾認為獨立公投不合法，所以反對。「法律就是法律，你不能因為想略過就略過。」他強調，自己對加泰和西班牙都有深厚感情，不能理解、也無法坐視西班牙缺了加泰。

但同樣議題，生於巴塞隆納、效力同名足球豪門的國腳皮克持完全相反立場。皮克堪稱西國最積極鼓吹加獨的運動明星，即使他為該國締造無數功勳，奪下世界盃、歐洲盃和歐洲冠軍盃，他在加泰區以外的許多西班牙人心中，已被貼上政治標籤。

(中國時報)