不滿川普假危機 民主黨狂轟

2019年02月17日 04:10 中國時報 王嘉源 ／綜合報導 ／綜合報導

美國總統川普15日宣布國家緊急狀態，為建邊境牆籌款。稍後一群示威者聚集在紐約川普國際飯店大廈外抗議，高舉「不要牆」的標語。（路透）

美國總統川普15日簽署行政命令宣告「國家緊急狀態」，以繞過國會動用聯邦資金修建美墨邊境牆，盼阻擋來自中美洲的移民大軍、毒品及罪犯「入侵」。民主黨籍國會領袖炮轟他濫用權力，調侃這是「假川普緊急狀態」，將評估法律手段因應。眾議院司法委員會亦已去函川普，要求他出席聽證會解釋。

聲稱移民大軍入侵

川普的行政命令指，美國南部邊境目前出現「邊境安全和人道主義危機」，威脅到美國的「核心國家安全利益」，因此構成「國家緊急狀態」。

川普在白宮玫瑰園發表談話稱，毒品和人口販子及其他罪犯「正在入侵美國」，若沒有安全邊境，保衛國家就無從談起，而邊境牆可有效遏制這些問題。即便此舉遭遇法律挑戰，他也有信心最終會在聯邦最高法院的公平審判中「打贏」。

本財年機關免停擺

川普當天也簽署參眾兩院兩黨支持的撥款法案，避免約1/4聯邦政府機構於15日午夜再次停擺。該撥款可供各部門運作至9月30日，亦即到本財年結束。但法案中僅撥款13.75億美元用於新修美墨邊境牆約90公里，與川普要求的57億美元和超過300公里隔離牆相去甚遠。

川普執著於修建美墨邊境牆，是為了兌現競選承諾，這也是他穩固票倉、尋求連任的重要籌碼。而在「國家緊急狀態」下，川普計畫從財政部調用約6億美元，從國防經費調用約61億美元。加上法案撥款部分，修建邊境牆總資金將可達80億美元。

學川普推酸文調侃

美國眾議院議長裴洛西和參議院少數黨（民主黨）領袖舒默15日則發表聲明，指責川普的決定「不合法」，且「侵犯美國憲法賦予國會的財權」，表示將透過國會、法庭等途徑採取「所有可能的糾正措施」。裴洛西認為，美南邊境面臨的是人道主義挑戰，而非緊急狀態。她及許多民主黨人士紛紛推文，調侃「假川普緊急狀態」（#FakeTrumpEmergency）。

眾院司法委員會15日晚也宣布展開「即時調查」，並去函川普，要求他及參與決策的白宮官員出席聽證會。信中稱，川普的決定無視於憲法規定的權力分立，指控他濫用總統職權。多名共和黨參議員亦對川普之舉表達擔憂。

美國有線電視新聞網（CNN）評論說，「一場戰鬥的結束，似乎只是另一場戰鬥的開始。」川普與掌控眾院的民主黨進行鬥爭，從先前圍繞政府撥款的討價還價，將演變為關於總統權力和行政權是否被濫用的爭論。

(中國時報)