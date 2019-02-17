憂貿易戰牽動 全球車商挫勒等

2019年02月17日 04:10 中國時報 王嘉源 、 蕭麗君 ／綜合報導 ／綜合報導

美國總統川普15日形容陸美貿易談判進展「極好」，並表示他有可能將貿易戰「休戰」大限推遲。然而美國商務部預定17日向川普提交汽車關稅報告，全球汽車業嚴陣以待，深憂川普政府若假借國家安全為由，對進口汽車與零件課徵最高25％關稅，將引爆美國與其貿易夥伴另一波貿易戰。

陸美15日結束在北京的貿易談判，雙方官員預定下周再在華府磋商。川普在白宮表示，陸美向達成協議邁進很大一步。他說若雙方達成協議，會考慮撤銷對大陸的懲罰性關稅，「這些關稅重創中國，他們不想要關稅，坦白說如果我們達成協議，我將會很榮幸地撤銷關稅。」

川普又稱，如果認為陸美接近達成協議，或是朝正確的方向發展，有可能推遲3月1日的談判「死線」。白宮發言人桑德斯則透露，陸美雙方一致同意將作出的所有承諾都寫進一份諒解備忘錄。

美國商務部預定17日向川普提交汽車關稅報告。這項報告是商務部在2018年5月引用《貿易擴張法》的「232條款」對進口車啟動的調查結果，其宗旨在於判定這些汽車是否對國安造成威脅。

川普收到報告後，將有90天考慮是否同意商務部建議，之後他有15天時間就其決定採取行動，該報告內容將列為機密文件、不對外公開。汽車業人士則預估，商務部勢必將建議對進口車課徵部分關稅，做為美國在2019年與日本及歐盟談判的籌碼。

根據德國Ifo經濟研究所的調查，一旦美方對進口車祭出25％關稅，進口到美國的德國汽車將驟減5成。該機構推估，長期而言美國實施汽車關稅，將使日本汽車業遭遇80億歐元損失、德國70億歐元、南韓損失也將超過30億美元。

墨西哥與加拿大則因與美國簽訂北美自由貿易協定新版，可望躲過這場關稅戰爭。

(中國時報)