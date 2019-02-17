民間團體提告濫權 開第一槍

2019年02月17日 04:10 中國時報 鍾玉玨 ／綜合報導 ／綜合報導

美國總統川普15日宣布國家緊急狀態，以動用聯邦資金建造美墨邊境牆，此舉如他所料，掀起了一系列法律戰。已有民間團體「公民」（Public Citizen）興訟打響法律戰第一槍，另有加州等數州的檢察長也表明將採法律訴訟之途，控告川普捏造危機以及濫權。

川普宣布緊急狀態後，美國自由派監督團體「公民」隨即在華府提起聯邦訴訟。「公民」係代表德州3名地主及一處自然保護區提告，這3名地主的地產位於美墨邊境，被告知一旦建牆經費有著落後，他們的地將被徵收。

「公民」的提告算是開了第一槍，它指控川普宣布緊急狀態已超出憲法賦予總統的權限，明顯違反三權分立的設計。訴狀指出，宣布緊急狀態藉此凌駕於國會通過的撥款法及其他法案之上，並非總統固有的權力。總統宣布緊急狀態的權力受到法規的規範與限制。由於南部邊境並不因為越境的移民而存在緊急狀態，川普宣布緊急狀態已超出法規授予總統的權限。

除了民間團體，加州、內華達州、新墨西哥州等數州也跟進興訟。加州州長紐森說，「川普總統製造危機，且宣布虛構的『國家緊急狀態』，藉以奪取權力並破壞憲法」。「加州將在法院跟你碰面。」有些州也擔心，可能因川普之舉而排擠到聯邦政府提供的資金。

加州檢察長認為，川普並無充分理由宣布緊急狀態，因為南部邊境非法越界人數是歷史新低。直言這不是「911恐怖攻擊」，不是1979年的伊朗人質危機，川普的表現就是蔑視法治和美國憲法。

全美料將出現的連串官司因此揭開序幕。這一爭端可能會在法庭上拖延很長一段時間，也很可能讓邊境牆的實際修建工程遭延宕。由於民主黨掌控的眾議院摩拳擦掌，法律戰甚至可能延續到2020年的美國總統大選。

(中國時報)