防毒靠死刑 川普讚習鐵腕

2019年02月17日 04:10 中國時報 諶悠文 ／綜合報導 ／綜合報導

美國總統川普15日為了修築邊境牆宣布進入緊急狀態時，讚揚大陸國家主席習近平打擊毒品氾濫的做法，建議美國可效法北京政府，對毒販處以死刑。他還表示，美陸貿易談判中最讓他感到興奮的是，習近平同意將芬太尼（鴉片類強效止痛藥）列管。

川普談到去年11月與習近平在阿根廷的對話，他當時問道：「你們有14億人口，你說沒有毒品問題是什麼意思？為什麼沒有？」習近平回答說：「死刑，我們對販賣毒品的人處以死刑，問題就解決了。」

川普抱怨說，大陸以死刑懲罰毒販，而美國對毒販的懲罰只是罰款。

他繼續說：「所以我們要變得聰明，我們可以變得聰明。你可以解決毒品問題，而且解決的進度比你想像的要快得多。習主席已經同意把芬太尼列入毒品管制清單。這是刑事處罰，懲罰是死刑。所以坦白說，這是雙方貿易協議中讓我最感興奮的事情之一。」

川普的這段話暗示，美國芬太尼氾濫，在一定程度上是因為懲罰力度不足。對此，國際特赦組織刑事司法項目專員羅斯女士表示，並無證據顯示死刑可有效震懾並抑制毒品走私。

川普2018年3月曾呼籲判處販賣鴉片類止痛藥毒販死刑。他認為，這種「零容忍」政策將有助解決美國現時面臨的嚴峻毒品問題。據統計，2017年美國因使用芬太尼過量致死的人數超過7萬人。

美國堅稱，大陸是美國非法芬太尼的主要來源。美國緝毒署官員表示，由於芬太尼合成方便，在大陸可以以3000-5000美元（約台幣9-15萬元）的價格，購買到1公斤芬太尼。

但大陸官媒《環球時報》報導：「中國是全世界對芬太尼類藥品管制最為嚴格的國家，至今沒有發現1克流入非法渠道，更不可能進入美國國內。」

(中國時報)