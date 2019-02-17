慕尼黑安全會議 陸大陣仗護華為
第55屆慕尼黑安全會議揭幕，陸美兩國大陣仗出席，除了美俄關係和反恐等傳統議題，會議還將聚焦於大陸電信巨頭華為和5G網路建設等議題。北約組織祕書長史托滕伯格在會上呼籲，共同應對大陸勢力冒升，特別是大陸爭取建設5G網路。
史托滕伯格警告說，大陸在全球多國增加投資關鍵網路基礎建設，「我們必須更加了解中國影響力的規模及大小，它對我們的安全有什麼意味，我們必須共同應對。」
慕尼黑安全會議今年舉行3天。除史托滕伯格之外，東道主德國總理梅克爾及俄羅斯外長拉夫羅夫等多位政府首長也與會，出席人數達600人，創歷來之最。由美國副總統彭斯領軍的美方代表團，人數可能創下美國出席該會議的最高紀錄，美國代理國防部長夏納翰和川普總統女兒、白宮高級顧問伊凡卡也出席。
陸方代表團的規模也是歷年最大，陸方代表楊潔篪為中共政治局委員、中共中央外事工作委員會辦公室主任，是1963年慕尼黑安全會議首次召開以來，陸方出席會議的最高層官員，被認為是為了對抗華府向歐洲施壓，將華為排除在歐洲5G行動網路建設之外。
在美國、澳洲等國對華為構成安全威脅採取明確立場後，歐洲國家也辯論有關華為問題。彭斯和美國國務卿蓬佩奧本周警告波蘭和其他中歐國家，指出他們與大陸公司的合作風險。蓬佩奧11日在匈牙利說，如果歐洲國家繼續同華為做生意，美國公司可能會縮減在歐洲的經營活動。
德國總理梅克爾上周在訪問日本時也強調，德國必須確保華為不會將數據交給北京當局。德國經濟部長阿爾特邁爾15日表示，德國計畫強化安全標準的法律，參與德國下一代5G通信網路建設的運營商，必須要遵守有關的安全標準。預計，德國政府將在未來2周做出有關決定。
(中國時報)
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