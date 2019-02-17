習式依法治國 大陸定海神針
中國時報
林勁傑／綜合報導
中共總書記習近平去年在「全面依法治國委員會」內部講話，強調〈加強黨對全面依法治國的領導〉，16日曝光，他說，大陸要走自己的法治道路，絕不能照搬別國模式，絕不能走西方「憲政」、「三權鼎立」、「司法獨立」的路子，時值陸美貿易戰方興未艾，寓意深遠。
中共黨史上第一次設立的中共中央全面依法治國委員會，於去年8月24日召開第一次會議，習近平在會上講話的一部分，以題為〈加強黨對全面依法治國的領導〉，署名刊登在昨天出版的今年第4期中共中央機關刊物《求是》半月刊。
堅持黨的領導 國家才沒亂
習近平表示，推進黨的領導制度化、法治化，是加強黨領導的應有之義，也是法治建設的重要任務。「為什麼我國能保持長期穩定，沒有亂？根本的一條就是我們始終堅持共產黨領導」。黨的領導是黨和國家事業不斷發展的「定海神針」。他還提到去年修憲，在憲法序言確定黨的領導地位的基礎上，又在總綱中明確規定中共領導是中國特色社會主義最本質的特徵。「憲法修改後各方面反響很好」。
落實新理念新思想新戰略
文章中，習近平概括了10項中共「全面依法治國新理念新思想新戰略」，首要是「堅持加強黨對依法治國的領導」。第3項則為「堅持中國特色社會主義法治道路」；全面推進依法治國必須走對路，「要從中國國情和實際出發，走適合自己的法治道路，絕不能照搬別國模式和做法，絕不能走西方憲政、三權鼎立、司法獨立的路子。」
習近平還提到，大陸要走向世界，必須要善用「法治」，在對外鬥爭中，拿起法律武器，占領法治制高點，敢於向破壞者、攪局者說不。「我們要積極參與國際規則制定，做全球治理變革進程的參與者、推動者、引領者」。
(中國時報)
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