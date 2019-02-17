不照搬別國模式 劍指美國

2019年02月17日 04:10 中國時報 李文輝

習近平去年8月〈加強黨對全面依法治國的領導〉的發言，昨天見諸黨媒《求是》雜誌，看來突兀，卻有跡可尋，關鍵詞是「絕不能照搬別國模式和做法」。

至於這次為何「老調重彈」？誠如北京一名前涉台高層日前所說，最近美國沸沸揚揚打貿易戰，目標不在表面的貿易逆差，而在「顛覆」大陸體制，歷數過去冷戰、和平演變、顏色革命、重返亞太等戰略，都達不到政治目的，如今只好拿貿易戰當切入點，企圖促使大陸結構性改革。

大陸於文革結束後，痛定思痛決定改革開放，制定和實行了一系列迥異以往的方針和政策，其中最具根本性、全局性和深遠戰略意義之一就是「依法治國」。

然而，「共產黨領導」正是大陸如今「超穩定結構」的基礎，為了兼顧「依法治國」大纛，「共產黨領導」也從建政時期「槍桿子出政權」，進而入憲，原本規定在《憲法》序言，去年修憲時，改列在第一章總綱第一條。為中共集權統治建立正當性基礎。

大陸社會主義法制與西方法治或有不同，但在解決「具有中國特色」難題時，卻十分受用，譬如在涉外民事部分，碰上「兩制」卻是「一國」的港澳時，便把用在國與國之間的「國際衝突法」改成「區際衝突法」，用「區際」取代「國際」，解決了「兩國」問題。

此外，大陸又十分擅長運用國際法與相關原理原則，像陸美貿易戰攻防時，大陸便充分運用世界貿易組織相關法規反擊美國單邊主義。

大陸在「共產黨領導下依法治國」最具成效的是刑事法部分，從刪除充滿意識形態的「反革命罪」、廢除勞教（勞改）等不合時宜的法規；大量降低判處死刑罪名；更在修法時，納入「罪疑惟輕」等不少西方法理條文，進而為諸多冤錯假案翻案，贏得民心。

還有「司法獨立」，西方法治講求「法官」獨立審判；大陸法制是「法院」獨立審判，也就是判決書有時要經上級審議，這是台灣也經歷過的事，應有同理心理解。

(中國時報)