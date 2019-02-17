爭議性人物 毛澤東祕書李銳病逝

2019年02月17日 04:10 中國時報 陳君碩 ／北京報導 ／北京報導

中共前領導人毛澤東的祕書李銳，昨在北京過世，享壽102歲，他在文革時期入獄，獲平反後任中共中央委員、中組部副部長。晚年對大饑荒那段歷史有深刻反思，直言毛澤東晚年錯誤給國家帶來深重災難；也在港媒訪問時，批評大陸取消國家主席任期制，畢生認為「憲政民主」應當是政治改革不懈的追求。

香港電台報導，李銳的女兒李南央表示，父親指任何人在世都要受到時代、知識、思想能力、品德等4種限制。她希望父親去世後，「跟隨旗手、擁戴軍人」的文化能永遠走入歷史，只需追隨自己心靈召喚，可以自由地思想和表達。

李銳1917年出生於湖南，武漢大學機械系專業，曾任《湖南日報》社長、湖南省委宣傳部長，之後任水利電力部副部長，1958年1月起擔任毛澤東祕書，文革期間被打成反黨集團，入獄8年，1979年才獲平反，恢復工作後，出任中組部副部長、中共中央委員。

(中國時報)