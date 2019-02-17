就是要拍照不然要幹嘛

2019年02月17日 04:10 中國時報 本報訊

美食當前先拍照，是現代人的例行工作。（本報資料照片）

這是個人人都在吃飯打卡、隨時坐下來享用美食時都要先「餵」手機和相機的時代，臉書、IG上的熱門影音多和美食相關，彷彿人人都是美食攝影師，也都講究食物之美的同時，不妨由真正的食物攝影師、造型師現身說法，一探食物攝影的重點，在大PO美食照片的同時，透過食物攝影其實能傳達的，不只是美食。

拍照打卡前想一下

1.試著讓鏡頭說故事。

2.釐清主角與配角。

3.利用冷暖色創造對比。

4.利用一些平常沒注意到的小東西。

(中國時報)