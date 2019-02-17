鏡頭下的料理細說美味關係

2019年02月17日 04:10 中國時報 李怡芸 ／台北報導 ／台北報導

食物一端出來就急著拿出手機拍照，問題是拍得好看、好吃嗎？（本報資料照片）

「曾有位台灣同行告訴我，當他說自己是專業食物攝影師時，十之八九對方會以為他是美食部落客。」旅居美國多年，現任當地專業攝影師的沈倩如指出，要把食物拍得令人食指大動只是攝影傳達的目的之一，食物攝影可以訴說或捕捉的，更可能是一則食譜故事或是飲食文化，進而是「讓觀者停下來看，一看再看，並有所感受和啟發的影像」。

沈倩如的作品見於BBC、ELLE、Food & Wine、Moleskine、Uber、Westin Hotels & Resorts、Hearst、Time等美食和生活雜誌。她認為食物實為生活的共通點，「我們都有食物的記憶，因此，食物是個既親密，又易傳遞同理心的拍攝主體。透過它，我們得以對自己與他人的文化有進一層的認識。」

沈倩如指出，單純的日常飲食記錄若無造型，並不能說是食物攝影。「事實上，拍張誘人的相片並不難，但要拍出故事性、拍出個人在攝影和造型的想法卻不易。」沈倩如以《Food & Wine》雜誌的文章指出：「食物好吃很好，食物有故事更好，食物有別人未聽過的故事再好不過，食物有未聽過的故事且能引起同理心是無敵的好。」她也提醒：「不論怎麼拍，既然拍的是食物，最重要的就是食物，即拍攝主體。」

關於食物攝影，沈倩如強調「主角」與「配角」的互動與和諧，主角若是食物，則配角包括光、紋路質地、顏色和道具等。一般人拍美食往往會放上所有自認為好看的道具、配角，但她指出一味地「填」和「擺」，往往忘了去想配角和主體的關係，導致拍出的影像主配不協調，有失衡感。

對時下流行的情境食物攝影，沈倩如以專業角色提示：很多人以為套個App或擺道具就行，「殊不知沒弄好反而變成生活攝影，讓食物成了配角。一張相片因拍攝場景變大，或因道具多，以致於主題食物只佔一小部分或看不到細節，怎能說是食物攝影呢？」

(中國時報)