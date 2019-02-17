就是要歐伊西！食物也有造型師

2019年02月17日 04:10 中國時報 李怡芸 ／台北報導 ／台北報導

為了讓蛋糕中的奶油看起來豐滿，其實在蛋糕間塞了厚紙板；為了讓麥片浮在牛奶表面，拍照時的牛奶其實是白膠……網路上流傳許多食物攝影與造型的「揭密」文，往往讓人大嘆：難怪自己永遠也拍不出這麼美味的食物。食物攝影師兼造型師的嚴葳則表示，真實一點也能很「好吃」，自然的手法，運用專業能力，也能讓食物精彩呈現。

嚴葳同時也是「Somefood and Something Else」粉專版主，她表示：「食物造型，很多人會覺得，就是擺盤而已吧！」但她強調「專業影像裡的食物造型，就算擺盤，也是要為了鏡頭而擺，要了解攝影的特性，才能擺出最上相的角度和面貌。」

作為食物造型師，除了對攝影需求有一定認知，食物影像要誘人，畫面中的色彩、質地、結構都是造型師要關注的，「色彩學是最基礎的，用冷暖色創造對比，用同色系創造層次都是方法；質地則要用上一點廚藝知識，蛋糕怎麼切才不塌陷，雞蛋煮多久切開才會流出溏心？」

擁有一定的知識才能抓準食物的黃金狀態 ; 而最後的擺盤技巧，其實也涵蓋了食器和周邊道具的選用，「對立體感美感要有一些涉獵，才能擺出和諧而吸引人的造型。」

對於運用夾厚紙板這樣的手法，嚴葳表示「我自己是期許，在食物攝影和造型的工作裡，能將食物的浪費降到最低，所以為了造型要添加的東西，希望也是合理的可食用的。」但也不免需要一些小小的手段。

她舉例一次要在不透明杯中填入冰淇淋，再由上淋下咖啡做Affagato，為了讓冰淇淋的高度高於杯口而有飽滿感，本該在杯底也填進冰淇淋，但她選則用鋁箔紙包了幾顆冰塊塞底，只在杯口擺上冰淇淋，如此一來，下方冰塊不僅達成增高，也成了冷媒效果，拍照時間可以延長，而拍完照，冰淇淋仍可以挖來吃。

「我比較喜歡真實一點的好吃模樣，食物碎屑會掉出來，醬汁會流淌，咬下一口的形狀會有點瘋狂」但這正是嚴葳想呈現的生活樣子，在不完美之中，找到最好的模樣，讓觀者察覺，一些平常沒注意到的小東西也能在不一樣的凝視下，呈現不凡的風采。

(中國時報)