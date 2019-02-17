食攝，藝術也 歐美專業分工
「幾次與當地業者聊天，我發現仍有人不知道有食物攝影這門專業。於是，拿個昂貴單眼相機的鄰居來了，拍婚禮的也來了」專業的食物攝影，在國外有著細膩的分工，作為長期在歐美工作的食物攝影師，沈倩如指出，專業分工，才有更多的時間和精力，專注出好的作品。
沈倩如介紹指出，在歐美，專業食物攝影案通常是由藝術總監、攝影師、造型師、道具師，以及各自的助理合作努力而成。案子一成形，這群人就開始討論拍攝和造型的想法，「攝影與造型是兩種不同的專業和工作，並在合約上明白寫出每項責任和費用。一般而言，造型師通常具備專業廚房的工作經驗，懂得烹飪及造型食物，卻不見得會攝影。攝影師專長攝影，但並不一定了解造型的藝術，或如何為看來平淡無趣的食物添加視覺美味。」
台灣除了專業與非專業的界線模糊，業者常認為「找個會拍照的就可以」或找美食部落客做商業攝影，沈倩如指出：「食物攝影的分工教育及對業者的教育非常重要。」
另外，在食物攝影的發展腳步來看，沈倩如舉例台灣大部分的攝影師仍只用人造光源，國外普遍運用的自然光卻少見於專業攝影，但她也看到台灣在專業上已經迅速進步，惟食物造型師行業未興，仍待培養。
(中國時報)
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