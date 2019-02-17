慶元宵 市長們揪團放天燈

2019年02月17日 04:10 中國時報 張穎齊 、 吳堂靖 ╱綜合報導 ╱綜合報導

新北市長侯友宜（中）、基隆市長林右昌（左）、桃園市長鄭文燦（右）16日晚間在平溪國中齊聚一堂放天燈。（張穎齊攝）

平溪天燈節絢爛登場！新北市長侯友宜16日邀請北基宜桃首長齊聚一堂，侯與基隆市長林右昌、桃園市長鄭文燦一同施放20呎的巨型主燈，主燈的6面繪著北北基宜桃景點，以及象徵豬年的圖案，應景又喜氣。台北市長柯文哲與宜蘭縣長林姿妙因另有行程未出席。

但引發關注的是，柯文哲本人未到場也未派代表，侯友宜緩頰表示，他與柯下周還會再見面。但各首長在天燈上的題字，侯寫「日日好日」，林右昌寫「幸福平安」，鄭文燦寫「美好台灣幸福桃園」，宜縣府代表也寫下「宜蘭勁水」的祝福詞語，唯獨台北完全沒有題字，略顯尷尬。

情侶檔搶天燈券頭香

今年主燈以大台北生活圈共好為主題，侯友宜說，最重要的是大家並肩作戰，不分黨派全力以赴，讓民眾過好日子，「Have a good day」；林右昌、鄭文燦都說，首都生活圈應該要更多整合、多合作，讓台灣更好。

天燈節現場也熱鬧非凡，雖然飄著綿綿細雨，但不減民眾熱情，當百盞天燈一齊升上天空，景象壯觀，大家都翹首期盼著自己寫在天燈上的心願，能飄上天空「上達天聽」。

新北市府統計，昨晚現場共施放800盞天燈，吸引上千人到場共襄盛舉。第1組領取施放天燈券的遊客是來自新北市三重的情侶檔，特別於早上5點出發、7點半就到現場排隊，2人還說，去年也有來但沒排到，這次非常興奮搶到頭香，今年願望希望健康平安；來自菲律賓約20人的遊客，因看到網路美照慕名而來，第1次來台就選擇參加天燈節活動，都說活動很有趣。

柯文哲留西門町點燈

柯文哲昨晚留在西門町出席台北燈節開幕儀式，還與上海市台辦主任李文輝、副主任李驍東等人一同為上海燈區點燈。李文輝一到場就好奇拿出手機東拍西拍，直呼「心情很好」，雙方互動融洽。

由於李文輝此行以參加台北燈節名義申請來台，外傳他有意拜訪高雄市長韓國瑜，不過被陸委會打回票，限制李僅能在台北市活動，當被問到是否想去高雄看看，李文輝先說「就在台北」，但媒體詢問是否有其他想看的燈區？李則表示，有！全台灣的燈都想看，至於是否想往屏東、高雄等地參觀，李文輝說，「去呀！有機會就去！」

(中國時報)