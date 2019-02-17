寒單爺開炸 台東鬥熱鬧

2019年02月17日 04:10 中國時報 莊哲權 ／台東報導 ／台東報導

一年一度的台東元宵炮炸寒單爺活動，16日全面開炸，即日起至23日止共計約20個場次，歡迎全國民眾到台東，感受火力全開的聲光震撼，一起迎金豬、接財神；台東天后宮也在16日舉辦神將團及陣前鑼研習，為19日的元宵遶境熱身。

台東炮炸寒單爺有玄武堂及邯鄲堂2個主辦單位，其中玄武堂的行程表已排定，16日晚間8時先在台東市南京路市民廣場舉辦「金豬報喜炸寒單」，19日元宵節當天下午1時在玄武堂有「國際交換生體驗營」，讓來自世界各地的年輕朋友體驗炸寒單的震憾，接著下午5時永益商行、晚間7時南京路市民廣場、8時南豐鐵花棧飯店、9時玄武堂接力開炸。

元宵節翌日的20日下午，1時於玄武堂、3時「抓狂一族企業社」、4時台東縣議會、5時天后宮、晚間7時「卓董的家」、8時祈福遶境過程中與9時玄武堂，以及23日晚間7時帶台東海濱公園國際地標陸續炮炸。

邯鄲堂炮炸活動地點為19日上午10時威豪健身、下午1時益昌金紙行，以及20日下午1時30分尚宸行、晚間7時阿智莊園。

壓軸的元宵煙火晚會將於23日晚間6時30分在海濱公園盛大舉辦，除炮炸寒單外，也邀請嬉班子非洲鼓樂團、樂耘舞集及東方藝術團帶來截然不同的演出，台語金曲歌后曹雅雯、空軍第七飛行訓練聯隊虎團也都將在晚會中熱情呈現。

「北天燈、南蜂炮、東寒單」，寒單爺即是民間俗稱的「武財神」，相傳寒單爺怕冷，所以人們就丟鞭炮為祂驅寒，一般人相信，炸得越旺，財運就越旺，每年元宵節以真人肉身扮演寒單爺接受炮竹洗禮，而台東炮炸寒單爺規模之大，已成為台灣重要特色節慶。

此外，台東天后宮昨天也在廣場上舉辦神將、遶境文化課程，10多位神將會成員輪流扛著千里眼、順風耳練習腳步姿態，神氣十足地為19日即將登場的元宵節遶境做準備。

天后宮表示，對不少台東人而言，元宵炸寒單、遶境後才算是春節的結束，但是往年亂象頻傳，造成負面形象，這次希望能起帶頭作用，回復遶境的莊嚴。

(中國時報)