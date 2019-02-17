權力面前講真話 戰友追思林博文

2019年02月17日 04:10 中國時報 李怡芸 ／台北報導 ／台北報導

「史料堆裡掘秘辛，權力面前講真話」。朋友眼中完美結合史學家與新聞專業工作者的林博文，去年11月26日在美國辭世，往日新聞圈友人於16日舉行追思座談會，共同形塑親友們認識的「老林」。追思回一隅特別安置了一張書桌，並由遺孀陳清玉斟滿一杯酒，宛如邀請林博文再次與友把酒言歡。

最早將林博文領進新聞界的資深媒體人俞國基認為，林博文尤其難得把史學與新聞格調「兩者融合得非常好」，他舉當年在《美洲中時》一篇球賽報導，體育記者寫來索然無味，但「老林」下筆已不只是比賽報導，而是富有人文氣，「新聞圈兩種人，一種是江湖氣，一種是文人氣，江湖氣的多，而像老林這樣文人氣足的卻很少。」

資深媒體人、前《中國時報》總編輯黃肇松以「自己早期的媒體實務老師」形容林博文，他也表示：「他的13本鉅作，幫我們戰後嬰兒潮一代的所見、所思都記錄下來。」曾作為林博文的直屬主管，杜念中感念林博文蒐集資料勤快但不藏私，手上有的資料往往大方分享出來。

杜念中看「老林」同時也是個對權力名位十分淡然的人，「他是只樂在自己的寫作，在與朋友分享間就得到無窮樂趣的人，他做到我做不到的。」作為現任的中時人，旺旺中時媒體集團副總裁王綽中也指出，林博文的著作文章至今仍是中時人的標桿，在媒體激變的時代，除了對篳路藍縷的前輩們心懷感激，也將秉持同樣的精神，傳承並發揚。

身為林博文的小學同學，曾任職於新聞局的鄒元孝指出，過去林父為醫，在地方上被形容為「每天割豬肉」頗具財力，但即便如此林博文從不炫富，從他和老師同學一起拍照也和大家一樣不穿鞋可見一斑。

(中國時報)