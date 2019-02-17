探索歷史記憶 統盟籲化解對陸仇恨
新春伊始，中國統一聯盟假新北市新店彭園會館於16日中午舉辦 「2019年新春團拜」，台灣統派各團體負責人齊聚一堂。此次新春團拜席開23桌，包括來自全省各地盟員共240多人參加，象徵統盟的新年新氣象。
新春團拜餐會由統盟第一副主席李尚賢主持。在唐韻合唱團帶來精采的《賀新年》、《牡丹頌》、《大地回春》三首歌曲後，主席戚嘉林致詞指出，蔡政府於兩岸政策極度仇視大陸，如果因而為台灣帶來大陸同胞的敵視，那是台灣噩夢。
戚嘉林表示，因台灣統派傳承日據時期台灣先賢視中國為祖國的愛國情懷，在國族認同上是銜接日據時期的祖國派；所以，化解大陸同胞因蔡政府仇視大陸的兩岸政策對台灣所產生的誤解，是台灣統派的歷史責任。
戚嘉林強調，台灣統派應當仁不讓主動探索在「一國兩制」下，建構「感性台灣」的中國近代歷史記憶，恢復台灣同胞的正確國族認同，為兩岸和平統一做出貢獻。
勞動黨主席吳榮元致詞表示，日前習近平主席發表紀念告台灣同胞書重要講話，重申堅持一中原則，鄭重倡議和台灣社會各界協商一國兩制的台灣模式，這是兩岸關係發展的重大里程碑。
隨後，戚嘉林與李尚賢、王永兩位統盟副主席、各與會團體負責人及統盟分會會長趨前排成列，向大家祝酒拜年，致以最誠摯的新春祝福。隨後，音樂家黃文宇演奏小提琴，精彩的表演贏得滿場掌聲。餐會就在熱鬧愉快的氣氛下結束。
出席活動者包括戚嘉林、吳榮元、新黨主席郁慕明、海峽兩岸和平統一促進會會長郭俊次、中華統一促進黨主席張馥堂、新同盟會會長陳志奇、中華產經文教交流協會理事長簡漢生、中國新洪門黨主席蔡龍紳、致公黨副主席劉本善、北美統促會會長花俊雄、夏潮聯合會會長莫那能、政治受難人互助會會長林燿呈、台大榮譽教授張麟徵、統盟顧問吳澍培、統盟前主席紀欣、吳瓊恩、陳欽銘、王津平，及祝季君等統盟各分會會長。
(中國時報)
推薦閱讀
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。