探索歷史記憶 統盟籲化解對陸仇恨

2019年02月17日 04:10 中國時報 宋秉忠 ／台北報導 ／台北報導

新春伊始，中國統一聯盟假新北市新店彭園會館於16日中午舉辦 「2019年新春團拜」，台灣統派各團體負責人齊聚一堂。此次新春團拜席開23桌，包括來自全省各地盟員共240多人參加，象徵統盟的新年新氣象。

新春團拜餐會由統盟第一副主席李尚賢主持。在唐韻合唱團帶來精采的《賀新年》、《牡丹頌》、《大地回春》三首歌曲後，主席戚嘉林致詞指出，蔡政府於兩岸政策極度仇視大陸，如果因而為台灣帶來大陸同胞的敵視，那是台灣噩夢。

戚嘉林表示，因台灣統派傳承日據時期台灣先賢視中國為祖國的愛國情懷，在國族認同上是銜接日據時期的祖國派；所以，化解大陸同胞因蔡政府仇視大陸的兩岸政策對台灣所產生的誤解，是台灣統派的歷史責任。

戚嘉林強調，台灣統派應當仁不讓主動探索在「一國兩制」下，建構「感性台灣」的中國近代歷史記憶，恢復台灣同胞的正確國族認同，為兩岸和平統一做出貢獻。

勞動黨主席吳榮元致詞表示，日前習近平主席發表紀念告台灣同胞書重要講話，重申堅持一中原則，鄭重倡議和台灣社會各界協商一國兩制的台灣模式，這是兩岸關係發展的重大里程碑。

隨後，戚嘉林與李尚賢、王永兩位統盟副主席、各與會團體負責人及統盟分會會長趨前排成列，向大家祝酒拜年，致以最誠摯的新春祝福。隨後，音樂家黃文宇演奏小提琴，精彩的表演贏得滿場掌聲。餐會就在熱鬧愉快的氣氛下結束。

出席活動者包括戚嘉林、吳榮元、新黨主席郁慕明、海峽兩岸和平統一促進會會長郭俊次、中華統一促進黨主席張馥堂、新同盟會會長陳志奇、中華產經文教交流協會理事長簡漢生、中國新洪門黨主席蔡龍紳、致公黨副主席劉本善、北美統促會會長花俊雄、夏潮聯合會會長莫那能、政治受難人互助會會長林燿呈、台大榮譽教授張麟徵、統盟顧問吳澍培、統盟前主席紀欣、吳瓊恩、陳欽銘、王津平，及祝季君等統盟各分會會長。

(中國時報)