台中市南屯區－雞蛋糕外酥內軟

2019年02月17日 04:10 中國時報 黃國峰 ）

位在台中南屯區的「MAYA手作雞蛋糕」，造型獨創一格、充滿童趣，有小惡魔、公主、大象、愛心雞等，超級吸引小朋友目光；店內雞蛋糕外皮酥脆不甜膩，一口咬下，新鮮餡料流洩，香甜滋味在舌間打轉，且口味相當多元。攤車設計為鋼骨加深色木紋板、鋼絲輪胎，外加一隻橘白相間大陽傘，滿滿休閒風。

老闆車忠融笑著說，因為自己也喜歡糕餅甜食，從雞蛋糕口味、外型、餐車設計與店名，都是與朋友一起發想，只想用最天然、安全、健康的食材，與民眾分享好吃的雞蛋糕，店名MAYA則是諧音「媽啊！滿滿的愛」，希望消費者咬下雞蛋糕，讓甜甜滋味從舌尖如電流般讓心中充滿愛。

MAYA手作雞蛋糕口味多元，有別於傳統雞蛋糕，車忠融研發香草卡士達、牛奶巧克力、德式小香腸、Double起司、鮪魚蛋沙拉等口味，還會不定期推出實驗特仕版，讓消費者嘗鮮。

車忠融說，因為自己愛吃雞蛋糕，對食材也特別講究，每天現打的麵糊僅使用麵粉、牛奶與蛋，沒加一滴水及任何化學膨鬆劑、香料。

Double起司特選2種起司搭配，濃濃起司香最受顧客歡迎；香草卡士達口味是從香草莢內取出香草籽混合牛奶、蛋製成香草卡士達醬，口感香甜濃郁，是小朋友的最愛。

地址：台中市南屯區向心路68巷口

電話：0900129311

營業時間：下午3點半至晚間7點半，賣完為止，下雨公休

售價：包餡4顆一組50元、原味脆皮一份35元

(中國時報)