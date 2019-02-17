麵糊天天現做 奶香味噴發
原在北市東區燒肉店工作的蔡宗翰，為一圓創業夢，今年1月決定返回家鄉新北市永和區創立「Oh！雞蛋糕」，還特地前往台中拜師學藝，麵糊天天新鮮現做，堅持不添加糖，採用麵粉、蛋、牛奶、奶油獨家比例調製口味，現點現烤，自然散發出濃濃奶香味，開店1個月立即受到歡迎。
蔡宗翰表示，永和區是新北市美食知名戰區，已有不少雞蛋糕業者，產品外型各有不同，為與其他店家區隔，他特地選用狗腳掌造型的烤盤，且現點現烤，溫度都控制在一定範圍，避免因溫度太高、太低影響口感，並隨時利用溫度計監控；除了原味雞蛋糕，還有起司、奶酥、肉鬆、Oreo、卡士達等共6種口味，每份4個。
為提供新鮮好吃的雞蛋糕，蔡宗翰每天營業前先花2至3小時備料，所有食材都親自製作，麵糊更是天天新鮮現做，堅持不添加糖，口感外酥內軟，吃起來有如鬆餅濃醇香。
蔡宗翰表示，在北市工作時，一直抱著回家鄉永和創業的夢想，並選在人潮多的永和警分局旁，為確保雞蛋糕最好的品質與口感，麵糊每天現做，賣完為止，絕不用前1天沒賣完的麵糊。
地址：新北市永和區竹林路180號
電話：0952903278
營業時間：下午3點半至晚間10點半，賣完為止
售價：原味35元、起司、奶酥、肉鬆、Oreo、卡士達45元、綜合50元（滿300元可外送）
(中國時報)
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