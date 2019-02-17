添加在地食材 濃濃家鄉味
曾是離家10餘年的遊子，32歲的李政霖2年前決定返鄉創業，創立「潮菓子雞蛋糕」，賣起兒時最愛吃的雞蛋糕，滿滿鄉愁的青年回到熟悉的土地上，以在地食材做出美味，他笑說，收入不豐，但心裡滿是踏實。
李政霖說，國中畢業後就外出求學、工作，每次返家，就覺得父母又老了一些，鄉愁愈來愈濃，1年多前下定決心回到屏東潮州自行創業，思索如何將故鄉的農特產品發揚光大，最後決定從自己愛吃的雞蛋糕出發，食材選用萬丹出產的鮮乳、紅豆，還有雞蛋、檸檬與可可，成本與售價都比一般市售來得高，但一開賣就獲好評。
專長是設計的李政霖，除了打造出流線感十足的餐車，更將雞蛋糕模具做成像故鄉的大武山，還把標高3092烙印在蛋糕上，強調這就是屏東品牌，靠著用心做出的雞蛋糕打出口碑，回流客愈來愈多，還常有客人吃過他做的雞蛋糕、聽他說完回鄉的決定後，握拳對他喊加油，讓他更確定回鄉創業是再正確不過的決定。
地址：（平日）屏東縣潮州鎮公所前公車站旁、（假日）潮州歷史文化園區對面
電話：0970772733
營業時間：平日下午2點半、假日下午2點，售完為止
售價：1份5顆，40至60元不等
(中國時報)
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