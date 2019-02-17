超萌汪汪造型 捨不得吞下肚
中國時報
（李依璇）
台北市中山區赤峰街雖只是短短的一條街，但有各式各樣特色餐點小吃，位在赤峰街靠近捷運中山站5號出口處的「咖啡汪汪雞蛋糕」，雞蛋糕扎實有彈性，彷彿自家烤的蛋糕，不只造型可愛，特別的是還有1隻招牌店狗賣萌，是當地民眾逛街、散步的小點心熱門選擇。
「咖啡汪汪」的雞蛋糕原料只使用雞蛋、牛奶和麵粉，不添加任何香精，但老闆將雞蛋糕烤得外酥內軟，除了深褐色澤與偏黃的傳統雞蛋糕體不相同，造型也相當可愛，一袋雞蛋糕有2個狗掌與2個狗骨頭，撲鼻蛋奶香十分濃郁，且外皮酥脆、光滑無油膩感。
另外，狗骨頭雞蛋糕一面是I LOVE DOG，翻過來另一面則是I LOVE CAT，可以看出老闆相當喜歡動物。有趣的是，很多客人看到店名，以為店家賣的是咖啡口味雞蛋糕，其實「咖啡」是店狗的名字，老闆還特地在牌子寫上「咖啡是汪汪」，意外吸引不少好奇的客人上門，才知道原來店內只有唯一一種原味雞蛋糕。
地址：台北市中山區南京西路63號
電話：0905251729
營業時間：下午4點至晚間8點，周一公休
售價：一份40元
(中國時報)
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