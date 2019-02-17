墨西哥辣椒超夯 抓住饕客味蕾

2019年02月17日 04:10 中國時報 蔡依珍 ）

中藥店小開邱浤璋餐飲科畢業後一度拒絕踏入餐飲業，2年半前想創業，回想起年幼的美味雞蛋糕，研發1個多月後開起「小牛雞蛋糕」，做出的雞蛋糕外皮酥脆，配上軟Q香甜如舒芙蕾內餡，緊緊抓住饕客味蕾。他更研發各式創意口味，有拉絲超過100公分的爆漿起司、宛如披薩鹹甜的墨西哥辣椒，統統都是人氣夯品，排隊人潮不墜。

邱浤璋因興趣選擇餐飲科就讀，畢業後感嘆餐飲業太累、食安風暴不斷，當兵後捨棄本業到工廠當作業員，2年半前決定辭職創業，並憶起兒時的美味雞蛋糕，決定找好友一起研發，1個多月裡，每天吃下近百顆雞蛋糕，還拉左鄰右舍、親朋好友當「白老鼠」，終於調配出完美比例正式開賣。

邱浤璋堅持使用高品質的麵粉，輔以雞蛋、糖水、奶粉，完全沒有多餘添加物，一出爐就香氣逼人，一口咬下外酥內綿、香甜不膩口，嘗得到食材本身的好滋味，且份量厚實，許多女生買一份就能當一餐。

邱浤璋也研發不少獨門美味，以拔絲起司人氣最夯，特別挑選的乳酪起司鹹香夠味，還能像披薩一樣有拔絲效果，輕輕一拉就能拉超過100公分。他自己最愛的則是墨西哥起司口味，無意間尋獲辣味起司，再添加墨西哥辣椒，嘗來宛如鹹香的美式披薩，不少喜歡重口味的客人都超愛；此外，最受小朋友歡迎的拔絲玉米、酸甜如戀愛的蔓越莓果粒等，也都是熱門品項。

地址：桃園市桃園區縣府路240號

電話：0952797447

營業時間：下午3點至晚間7點，周末公休

售價：原味6顆50元、包餡4顆40元、墨西哥起司4顆60元

(中國時報)