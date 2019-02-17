外皮酥脆大份量 甜鹹兼具

2019年02月17日 04:10 中國時報 李其樺 ）

2位7年級女孩Hana與OuYang聯手創業，在台南市善化區經營「OHANA酥皮蛋糕」，特地改良台式雞蛋糕，開發出脆皮雞蛋糕，口感香脆獨特且內餡多達6種口味，受到不少民眾歡迎。

本名曾鈺芸的Hana曾在台北101專櫃上班，因家人希望她回南部發展，加上本身興趣就是上網學做麵包點心，2年前與朋友OuYang商量，決定在台南這座小吃林立的美食之城，聯手創業經營雞蛋糕。

手推車由大學設計系畢業的OuYang親手設計改裝，白黑色系木板與手繪店名相當有特色，熱愛動物的2人更將領養的寵物照片放上手推車，吸引不少年輕人駐足拍照。

2人製作販售的雞蛋糕包有餡料，共有原味、起士、奶油、奶酥、巧克力和鮪魚沙拉6種口味，甜鹹兼具，不僅外皮酥脆，份量也比一般雞蛋糕多出1倍大，一盒50元的綜合雞蛋糕，就可同時吃到4種口味。

Hana表示，她們曾去日本旅遊，參考日本和果子做法改良台式雞蛋糕，金黃酥脆外皮的特殊口感，不僅年輕人喜愛，也吸引不少在地阿姨和長輩來光顧。

地址：台南市善化區中正路495號

電話：0930031277

營業時間：周二至周日下午1點至5點，賣完為止，周一公休

售價：原味、起士、卡士達奶油、奶酥、熔岩巧克力、鮪魚沙拉6種口味任選4種50元

(中國時報)