土城醫院拚一下 年底營運

2019年02月17日 04:10 中國時報 葉德正 ／新北報導 ／新北報導

新北市立土城醫院進度超前，已完工超過71％，市長侯友宜16日前往視察施工進度，要求確保品質並要求提前在今年7月取得執照、12月營運，造福土城、樹林、三峽、鶯歌與周邊約120餘萬民眾。

新北市長侯友宜16日前往土城震安宮與五穀先帝廟發放福袋，吸引許多民眾把握最後機會領取侯友宜福袋討個好彩頭，侯友宜也在參拜行程結束後，專程前往土城醫院視察施工進度。

侯友宜視察建設兼拜廟

侯友宜表示，土城醫院是他念茲在茲的一項重大建設，擔任副市長時就開始規劃興建，不僅克服都市計畫變更及斬龍山文化遺址搶救挖掘等重重困難，最後還以BOT的方式邀請到最優質的長庚醫院團隊經營，提升在地醫療環境。

土城醫院為地下3層、地上15層，採BOT方式由長庚醫療財團法人興建並提供醫療服務，原預計2020年營運，目前施工已達71.23％，超前預計進度，侯市長要求施工團隊「拚一下」，在公共安全無虞的前提下，年底前開始營運。

醫療服務比照林口長庚

衛生局長陳潤秋說，2012年籌畫的土城醫院位於土城區金城路二段，2014年7月與長庚簽約並於2015年動土，全院採黃金級綠建築標準設計，醫療服務比照林口長庚，總投資達67億，是投資金額最大的BOT醫院。

土城醫院除低收入、身心障礙者、70歲以上病人免收掛號費以外，身心障礙者並由醫院承擔部分負擔費用，也提供免費接駁公車，往返土城醫院與捷運土城站及永寧站，方便民眾就醫。

土城醫院營運第一年即會設置內、外、婦、兒等39個醫務專科，並建立急重症、老人、職業醫學、婦幼醫療服務，另還有早療、心臟衰竭、腦中風、睡眠、放射腫瘤、癌症與健康檢查中心。

(中國時報)