竹科擴建寶山用地 地主怒吼

2019年02月17日 04:10 中國時報 莊旻靜 ／竹縣報導 ／竹縣報導

面積逾32公頃的新竹科學工業園區（寶山用地）擴建計畫，16日在寶山鄉公所舉辦用地取得公聽會，地主們自組自救會，在公聽會中提出4合理1反對，希望價格、賠償、就業、公設都合理，若不合理就持續反對，16日也舉白布條抗議，而此計畫同時也在進行地上物查估、送審作業。

新竹科學工業園區（寶山用地）擴建計畫用地取得預定範圍為32.7262公頃，其中有29.4887公頃為私人土地，在16日的第二次公聽會中，地主們提出要求「價格合理、賠償合理、就業合理、公設合理」，否則反對到底等訴求，希望徵收、補償都能給出合理解決方式。

舉布條抗議 要求合理配套

與會的新竹縣議員邱振瑋表示，過去園區三路、五路117戶徵收戶配租優先承購尚未解決，又提出此擴建計畫，使人質疑誠信，但若非擴建不可，他也提出多項訴求，例如拓寬每天都在塞車的力行三路、增加公共設施如公園、綠地、停車場等。另外邱振瑋也提出，科學園區回饋金逐年減少，但園區對寶山帶來重大改變，也需合理回饋，用以建設，更希望園區能回饋寶山鄉的國中、國小，不應只補助大多鄉民子女無法就讀的實驗中、小學。

此外，新竹科學園區委託的顧問公司也在公聽會中提出與地主攸關權益，包含科學園區社區用地配售及讓售辦法，抽籤順序為有房屋及土地，且房屋為合法建物或有設籍者為第1順位，有房屋且為合法建物或設籍者為第2順位，有房屋及土地但非合法建物或未設籍者為第3順位，最後則是僅有土地面積達99平方公尺以上或有房屋但非合法建物或未設籍者。

竹科提讓售辦法 回饋在地

新竹科學園區管理局副局長陳淑珠表示，配售及讓售辦法為草案，仍須相關部門審理，而地上物查估作業由於土地多位於寶山鄉，則由新竹縣政府查估中，將整合地主意見後，送交內政部土地徵收審議委員會裁示。

(中國時報)