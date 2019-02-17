柯呈枋成立競總 黃振彥回防票倉

2019年02月17日 04:10 中國時報 謝瓊雲 ／彰化報導 ／彰化報導

民進黨黃振彥（左）昨與前縣長魏明谷在鹿港市區車隊掃街。（謝瓊雲翻攝）

彰化縣第一選區立委補選，距投票日僅1個月，本周末選戰已熱烈開打，國民黨參選人柯呈枋16日成立第1個後援會，17日將成立競選總部，前立法院長王金平、高雄市長韓國瑜將到場力挺；民進黨參選人黃振彥16日則由前縣長魏明谷陪同掃街拜票。

藍營團結展氣勢

農曆年後第1個星期天，彰化立委補選戰鼓開催！柯呈枋16日成立第1個後援會，從故鄉伸港出發，在彰化縣長王惠美、前縣長卓伯源和老議長謝式穀等人加持下，由母親為他披上彩帶，立院國民黨團書記長吳志揚也專程南下站台，高呼「這柯，不能輸！」展現團結氣勢。

天王、女神都挺這柯！17日上午柯呈枋將在國民黨和美鎮黨部成立競選總部，黨籍立委江啟臣、許淑華和顏寬恒等人，及表態參選總統的前立法院長王金平都將到場力挺；高雄市長韓國瑜更是將趕在下午4點半來總部打氣，再到和美黃昏市場陪柯掃街，鎖定婆婆媽媽們拜票。

綠營大咖陪掃街

上周日率先成立競總的民進黨參選人黃振彥，16日由黨籍縣議員和前彰化縣長魏明谷等人陪同，在鹿港老街、市區車隊掃街，回防固守自己的票倉；周日一早則將由交通部長林佳龍陪同，在和美市場徒步掃街拜票，不讓選民忘記他這個和美女婿。

自稱「理科伯伯」的時代力量參選人楊澤民，和美競選辦公室也在16日開張，立委林昶佐和環團人士都前來道賀；周日則有新科黨主席邱顯智和醫界等多人，為鹿港競選辦公室開幕站台。

(中國時報)