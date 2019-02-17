源頭到工地 嘉縣路平嚴把關
各縣市都重視路平，嘉義縣長翁章梁16日至民雄工業區的瀝青場及水上鄉鋪路現場視察，從源頭開始管控道路施工，提升鋪路品質。翁章梁強調，鋪路雖不是重大建設，但道路與人民最切身相關，因此是「重中之重」的工程，從源頭原料控制到鋪好一條馬路，只要每一道工序跟細節都遵守嚴格標準，就是一條安全舒適的路。
翁章梁昨日由副縣長吳容輝、祕書長羅木興及建設處長林聰利陪同，前往民雄工業區一家瀝青場了解駐場監控成效，為提升道路品質，縣府建立瀝青混凝土品質管控機制，落實檢驗及駐場制度，連公路總局跟其他縣市都來取經，翁章梁聽完簡報後說「原來使用道路刨除再生料驗收時是無法得知的」，凸顯源頭瀝青廠管控的重要性。
公路總局也來取經
林聰利說，目前嘉義縣有6家瀝青場，每家都有駐場人員監控瀝青品質，未來再生料也會轉型再利用，研擬將其作為道路基底層材料，節省基底層材料工程費用。
翁章梁視察完瀝青廠後前往水上鄉忠和國小前道路施工現場聽取簡報，並登上砂石車量測即將下料鋪裝初壓的瀝青溫度是否符合標準120度以上，縣議員林緗亭也到場關心道路施工品質。
給鄉親們行的安全
翁章梁要求施工單位須加強施工期間的動線規畫與交通管制，將不便降至最低，且為堅持道路品質，必須落實新鋪道路封閉養護期滿（至少封閉6小時或降溫至50℃），以利道路平整。他表示，縣府提出村里道路升級計畫，從源頭材料管控到現場施工皆有嚴格程序，「堅持道路品質不打折」，目的就是要提供鄉親一條舒適平整及安全回「嘉」的路。
(中國時報)
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