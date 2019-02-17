台灣燈會夜光遊行 搶鮮亮相
台灣燈會大鵬灣燈區15日開始試營運，吸引大批遊客賞燈；東港小鎮燈區16日點燈，沿著光復路及延平路設燈充滿濃濃海洋味；以「海洋樂園」為主題的夜光遊行，16日晚上在屏東市眷村燈區搶先亮相，民眾紛紛搶著和浮光玩偶合照。
2019台灣燈會期間安排一日一主題表演節目，呼應燈會「歡樂嘉年華」主軸的夜光遊行活動，2月20日至3月2日每天晚上8點在大鵬灣主燈區演出。16日夜光遊行在屏東市眷村燈區搶先亮相，讓民眾非常驚喜，搶著合照。
玩偶道具 互動演出
遊行以非洲樂鼓引導，水母、黑鮪魚、熱帶魚、章魚、海馬等浮空夜光海洋生物玩偶道具，和民眾互動演出，來自日本及屏東在地舞團也輪番登場秀藝。每日遊行民眾均能手持夜光水母加入遊行行列，共同體驗歡樂氣氛。
東港小鎮燈區沿著光復路人行步道及延平路設置，4大主題「張燈結綵趣」、「東津好風情」、「神遊幸福海」、「延平老街區」，共有16座燈組及1座光雕劇場，光彩奪目搭配大自然海浪音樂聲，讓民眾直呼「好浪漫！」
燈光藝術 打卡熱點
小鎮主燈為「東港蝦蝦叫」，擺動的蝦子及流動的繽紛彩球，展現在地特色；延平老街設置「東港郡役所」、「光盒子小劇場」及「飛舞的線絲」等燈光藝術，每30分鐘演出一場光雕，影像即時投影上傳到照片牆，是打卡熱點。
為了維持燈會交通順暢，屏東警方針對大鵬灣周邊道路違規停車，強力執行取締及拖吊，也提醒民眾遵守交通規則。另外有民眾以空拍機拍攝燈會，大鵬灣管理處表示，有空拍需求的民眾或部門需提前提出申請，經核准才能操作。
(中國時報)
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