世紀大佛粧金 VR佛光普照

2019年02月17日 04:10 中國時報 葉書宏 ／新北報導 ／新北報導

世紀大佛數位影像展16日在覺性會館心學堂登場，禪畫藝術家洪啟嵩利用金泥替大佛粧金，前統一集團總裁林蒼生、金仁寶集團董事長許勝雄等在旁見證，現場同時結合VR虛擬實境，讓民眾可以仰望史上最大世紀大佛。

世紀大佛於2018年地球心靈文化節驚艷亮相，吸引10萬人次參訪，即日起至4月13日再度舉辦世紀大佛數位影像展，透過虛擬實境方式、360度環景影像，讓民眾置身於面積達1.2甲、25個籃球場的大佛天空下，以前所未有的仰視角度，感受佛陀慈眼的溫暖。

開幕儀式中，洪啟嵩利用金泥替大佛粧金，林蒼生、許勝雄等企業家在旁見證，現場湧入逾百民眾，見證歷史性的一刻。洪啟嵩表示，要再畫60年，大佛粧金至少要用掉10公斤以上的純金泥，作畫用的純金泥又比黃金市價貴2倍，「每一筆都有我灌注的祝福，要送給全世界、全人類。」

洪啟嵩表示，到全世界走遍之後，大佛在台灣完成，構思是人類的未來，可以引領人類向前，歷經17年完成，「把台灣扶起來，把地球扶起來！」自己只是執行者、是一支筆，世紀大佛的真正畫者是每個人清淨的心念，隨時隨地替台灣、地球祈福。

開幕儀式後同步舉行「世紀大佛–和解的心靈財富」座談，洪啟嵩邀請林蒼生、許勝雄一起座談，林、許兩人也是「和解台灣．和平地球」推動委員會委員，解此喚起人類的正念，促進世界和解努力。

主辦單位指出，世紀大佛數位影像展即日起展至4月13日，周一至周五上午10時至7時，周六下午1時30分至8時30分，覺性會館心學堂位於新北市新店區民權路108之3號10樓，大坪林捷運站步行10分鐘內路程。

(中國時報)