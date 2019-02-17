桃市農民節 在地美食澎派飄香
桃園市長鄭文燦16日接連至平鎮區、新屋區出席年度農會農民節活動，鄭文燦強調，市府將與中央以發展「小而強、小而美」的農業為目標，讓農會獲得更大的支持。
鄭文燦表示，平鎮區農會提出「平鎮大飯店」的構想，利用在地食材製作多樣客家料理，獲得市民朋友好評，新屋區農會則生產稻米、蔬菜及雜糧等多項優質農產品，其中李永清農友也曾經榮獲2018台灣稻米達人冠軍賽「台灣有機米組」全國亞軍的殊榮，展現新屋區農業的潛力與競爭力。
鄭文燦表示，今年3月11日起，平鎮區農會也將加入行政院農業委員會農業金融局的共用系統，未來市民在洽辦存放款業務時就更方便，而就去年11月中央開辦的農民職業災害保險，平鎮區農會也提出農民負擔的30％部分，首年保費由農會承接，讓農民在從事農務時獲得更多保障，市府也積極研擬新屋區都市計畫，可望重劃部分農業區，提升當地居住品質。
平鎮區農會截至去年12月底，存款總金額約67億元，放款總金額約42億元，盈餘約1636萬元，新屋區農會截至去年底存款總金額則約68億元，放款總金額約36億元，盈餘約3512萬元，雙雙穩定發展。
(中國時報)
推薦閱讀
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。