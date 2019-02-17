桃市農民節 在地美食澎派飄香

2019年02月17日 04:10 中國時報 葉臻 ／桃園報導 ／桃園報導

桃園市長鄭文燦16日接連至平鎮區、新屋區出席年度農會農民節活動，鄭文燦強調，市府將與中央以發展「小而強、小而美」的農業為目標，讓農會獲得更大的支持。

鄭文燦表示，平鎮區農會提出「平鎮大飯店」的構想，利用在地食材製作多樣客家料理，獲得市民朋友好評，新屋區農會則生產稻米、蔬菜及雜糧等多項優質農產品，其中李永清農友也曾經榮獲2018台灣稻米達人冠軍賽「台灣有機米組」全國亞軍的殊榮，展現新屋區農業的潛力與競爭力。

鄭文燦表示，今年3月11日起，平鎮區農會也將加入行政院農業委員會農業金融局的共用系統，未來市民在洽辦存放款業務時就更方便，而就去年11月中央開辦的農民職業災害保險，平鎮區農會也提出農民負擔的30％部分，首年保費由農會承接，讓農民在從事農務時獲得更多保障，市府也積極研擬新屋區都市計畫，可望重劃部分農業區，提升當地居住品質。

平鎮區農會截至去年12月底，存款總金額約67億元，放款總金額約42億元，盈餘約1636萬元，新屋區農會截至去年底存款總金額則約68億元，放款總金額約36億元，盈餘約3512萬元，雙雙穩定發展。

(中國時報)