柯文哲逛花博 人氣爆棚

2019年02月17日 04:10 中國時報 陳淑娥 、 張妍溱 ／台中報導 ／台中報導

台北市長柯文哲在台中展開參訪台中花博等行程，受到眾多熱情遊客包圍，還有人高喊「偶像、柯總統！」台中試水溫，展現高人氣；台中市長盧秀燕表示，柯文哲人氣高，下來台中可加持花博，希望以後常常來。

台北市吉祥物熊讚在花博吉祥物歐米馬、樂虎的接待下，特地到花博開直播宣傳台北周活動，並與柯文哲及盧秀燕互動。柯P所到之處受到民眾矚目，讓原本就熱門的花舞館擠得水洩不通。柯文哲表示，都沒機會和盧聊些什麼，一直被人潮包圍。

柯文哲表示，下周是台北市民逛花博半價優待，自己先下來感受再回去向市民推銷，台中花博是台灣的花博，並沒有其他規畫，就下來玩一玩。

盧秀燕則指出，縣市合作對台灣、大家都有責任，6個直轄市長互相支援，哪個縣市有好東西就互相關心，柯文哲非常有心，下來看花博，幫忙加油打氣，其他縣市首長也要來，只要是為鄉親好，沒有政治、沒有藍綠白，大家合作一起為台灣打拚。

柯文哲也至東區出席「柯文哲粉絲後援會」，現場聚集約700多人，柯受到粉絲熱情簇擁；隨後「學姊」黃瀞瑩也現身，尖叫聲四起。

「我沒有財團支持，但是我有你們！」柯文哲說，在藍綠包圍下，大家給台灣留下一個機會，政治的事情很簡單，對的事情做，不對的事情不要做，所以要認真做；日後他秉持這樣的精神，做對的事情，相信日後會愈來愈好。

(中國時報)