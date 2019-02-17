柯文哲逛花博 人氣爆棚
台北市長柯文哲在台中展開參訪台中花博等行程，受到眾多熱情遊客包圍，還有人高喊「偶像、柯總統！」台中試水溫，展現高人氣；台中市長盧秀燕表示，柯文哲人氣高，下來台中可加持花博，希望以後常常來。
台北市吉祥物熊讚在花博吉祥物歐米馬、樂虎的接待下，特地到花博開直播宣傳台北周活動，並與柯文哲及盧秀燕互動。柯P所到之處受到民眾矚目，讓原本就熱門的花舞館擠得水洩不通。柯文哲表示，都沒機會和盧聊些什麼，一直被人潮包圍。
柯文哲表示，下周是台北市民逛花博半價優待，自己先下來感受再回去向市民推銷，台中花博是台灣的花博，並沒有其他規畫，就下來玩一玩。
盧秀燕則指出，縣市合作對台灣、大家都有責任，6個直轄市長互相支援，哪個縣市有好東西就互相關心，柯文哲非常有心，下來看花博，幫忙加油打氣，其他縣市首長也要來，只要是為鄉親好，沒有政治、沒有藍綠白，大家合作一起為台灣打拚。
柯文哲也至東區出席「柯文哲粉絲後援會」，現場聚集約700多人，柯受到粉絲熱情簇擁；隨後「學姊」黃瀞瑩也現身，尖叫聲四起。
「我沒有財團支持，但是我有你們！」柯文哲說，在藍綠包圍下，大家給台灣留下一個機會，政治的事情很簡單，對的事情做，不對的事情不要做，所以要認真做；日後他秉持這樣的精神，做對的事情，相信日後會愈來愈好。
(中國時報)
推薦閱讀
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。