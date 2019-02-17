府城迎春禮 黃偉哲擊春牛鼓

2019年02月17日 04:10 中國時報 洪榮志 ／台南報導 ／台南報導

「迎春禮」是清代台灣府城重要民俗活動，南市府16日在府城迎春門（大東門城）舉辦迎春禮暨踩街嘉年華活動，市長黃偉哲等人依古禮進行迎春祭典後，在地藝陣及依《春牛經》打造出的芒神與春牛即踩街前往延平郡王祠舉行祭芒神迎春牛儀式，由黃偉哲擊春牛鼓3下，象徵新的一年正式開始。

黃偉哲表示，迎春活動一方面象徵市政的推動早就已經開始，一方面也代表藉著這個儀式讓整年都能順利。他表示，台南是一個眾神之都，也是文化首府，好的宗教及文化活動要繼續來發揚、推動，讓更多市民以及下一代可以了解宗教文化禮俗的意義。

市府文化局強調，「迎春禮」中斷百年後，2017年首度復辦，市府特別與獲登錄市定民俗「土城仔迎春牛」的土城正統鹿耳門聖母廟共同舉辦。廟方每年的春牛與芒神，均依《春牛經》制定的型式製作。

其中，春牛身高4尺、身長8尺，寓意四時八節；牛尾1尺2寸，寓意一年有12個月令。芒神身長3尺6寸5分，象徵一年365天；鞭長2尺4寸，象徵一年有24個節氣。

文化局表示，芒神站立的位置以陰陽年確定，陽年芒神站在春牛左邊，陰年在右邊。立春日距正月初一前5日之外，芒神站在牛前；距正月初一後5天之外，芒神站在牛後；如果如同今年立春日（2月4日）在正月初一（2月5日）前、後5天之內，芒神則與春牛並立。

今年的迎春踩街活動，文化局邀請藝姿舞集、歸南國小舞龍隊、青草國小跳鼓隊、保西國小宋江陣、河東國小宋江陣、大唐民族舞團、阿薩德中東舞團、中西區銀同社區、東區復興社區及富強社區等在地社區參與。儀式結束後，黃偉哲與聖母廟主委王明義發放限量的「堂荃家茂」通寶及聖母廟香火福袋，吸引大批民眾排隊領取。

(中國時報)