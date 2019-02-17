占卜師請命 催生崛江算命觀光

2019年02月17日 04:10 中國時報 林瑞益 ／高雄報導 ／高雄報導

高雄市觀光局長潘恒旭昨天到鹽埕區推廣占卜一條街，他還親身體驗，並在飲料占卜時，看到飲料單上有「情比金堅」（台17號金萱冷泡茶），他點了一杯「情比金堅」，要送給台北市議員王世堅。

潘恒旭、崛江商圈發展協會理事長許光燦、紫光塔羅牌占卜師顏后環等人昨天到鹽埕區舉行記者會，希望發展算命觀光。崛江商圈過去是高雄市最熱鬧的地方之一，地方人士希望藉由算命觀光，恢復繁華。

潘恒旭在會後到占卜一條街，親身體驗塔羅牌占卜，由占卜師顏后環幫他預測未來運勢。潘恒旭推算運勢後，還掏出一張千元大鈔給顏后環，並說有收錢才會準。他之後到了飲料占卜，點了一杯「情比金堅」茶飲，送給王世堅。

潘恒旭在推測運勢時算了桃花，占卜師說他的桃花很旺。他解釋，他的桃花代表高雄市觀光產業，桃花旺代表觀光客會很多，這是可喜的現象。

目前，已經有很多知名度高的占卜師打電話給潘恒旭，包含江柏樂（風水命理）、小孟老師（塔羅牌）等，未來將安排兩人到高雄駐點占卜，希望藉此吸引香港、大陸與日本的民眾到高雄觀光並占卜運勢。潘恒旭說，台灣的占卜收費低廉，很多占卜師的價值被低估了，有些算命的收費一次高達10萬元。

崛江商圈發展協會理事長許光燦表示，希望這股韓流的威力能夠持續，透過占卜一條街，帶動崛江商圈的發展。

(中國時報)