九族櫻花祭 特色茶席宴客

2019年02月17日 04:10 中國時報 陳淑娥 、 廖志晃 、 林欣儀 ／綜合報導 ／綜合報導

后里泰安櫻花季16日熱鬧起跑，目前雖僅開花1成，仍吸引遊客造訪；九族文化村迎接櫻花祭，16日舉辦櫻花茶會，50位茶師齊聚櫻花樹下擺出特色茶席；位於台中市烏日區溪尾里的櫻花林則已開花8成，賞花正是時候。

后里泰安櫻花季起跑首日雖僅開花1成，但仍吸引許多遊客捧場，呂小姐與男朋友在八重櫻下自拍，開心說，上次同時間過來看見櫻海很興奮，這次造訪是不一樣的感覺、也很棒，不會因花少而有所惋惜。

台中市觀旅局長林筱淇表示，今年受暖冬影響花期延後，預計月底櫻花盛開，櫻花季至3月3日止，周六、日及228連假共8天，特別規畫接駁車，時間為上午8時30分至下午5時，約10分鐘1班，由台鐵泰安車站（新站）至安眉路。

九族文化村昨邀50位茶師齊聚櫻花樹下擺茶席，與來自全國的賞花客分享魚池紅茶「紅玉」；九族經理黃瑞奇表示，櫻花預估從下周進入滿開期，八重櫻將在2月底盛開，富士櫻在3月接力登場。

受暖冬等因素影響，中部許多櫻花園區至今未盛開，但位於中市烏日區溪尾里的櫻花林已是「花枝招展」，園主張洲府指出，因園區內栽種的櫻花品種屬較早開放的品種，加上平常管理恰當，目前園區內櫻花開放已7至8成，正是賞花時機，預計賞花期可到228假期。

(中國時報)