城市鄉巴佬 作伙來頂長種田
後壁區是台南知名稻米產區，南臺科技大學藉由教育部高教深耕計畫，帶領學生創業團隊「來坐農創工作室」與後壁頂長社區發展協會合作，舉辦完整農期的田間體驗活動「作伙來種田」，16日近50名大小朋友趕在元宵前，手忙腳亂地插下第一期稻作的秧苗。
「作伙來種田」活動內容分成3個階段，從立春雨水的插秧，清明穀雨的田間照護，到芒種夏至的收割，要讓參與者在不同的稻作農務期間，深刻體會農民耕種的辛苦歷程與食農教育的重要，6月底活動結束後，參加者還可抱回6公斤自栽自割的無毒有機米。
從永康來參加活動的王媽媽表示，老家在台東池上也有種稻，都已經機械化，所以很想讓小孩參加此類活動，但常常錯過訊息，這次終於報名成功，全家連阿嬤都一起來參加。住台南市的徐小弟弟還在念幼兒園中班，跟爸爸一起來參加活動，雖然軟爛田泥深到他大腿，他還是勇敢的下田體驗。
今年的立春是2月4日，長短樹頂長社區依照自身農事經驗，於每年元宵節前必定完成插秧作業，「作伙來種田」稻作農期活動設計，除了能讓參加民眾深刻體會稻作的成長、無機器時代古人耕種的智慧外，還可品嘗鍋巴飯、米食料理、割稻飯，再自行設計裝米米袋。
(中國時報)
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