以住代護 眷村民宿帶來人氣

2019年02月17日 04:10 中國時報 林宏聰 ／高雄報導 ／高雄報導

保留全台最多眷村的高雄市府，2014年起推動「以住代護」計畫，去年更首度開放申請經營民宿，文化局代理局長王文翠15日夜訪眷村新住戶，並前往入住後喜獲閨女的平面媒體記者劉學聖家中，與住戶餐敘，了解實際居住至今的心聲。

全台886個眷村剩下約30多個，而高雄左營海軍、鳳山陸軍、岡山空軍眷村被保留共近90公頃，規模全台最大。高市府2014年起推出以住代護計畫，讓房舍有人居住使用，解決文化資產保留後卻維護困難的問題。

王文翠15日傍晚逐一拜訪眷村住戶，並參觀他們修繕後的房舍，對於過程中充滿的巧思創意驚訝不已，她也特別感謝住戶們，修繕之後仍保留原有的眷村味道，甚至原住戶至今不時回來與新住戶聊天，彼此分享空間中過去與未來的故事。

其中，左營建業新村36-3號新住戶劉學聖是媒體記者，進住後女兒順利出生，他對於女兒成為第一位眷村寶寶感到非常喜悅，王文翠前晚特別拜訪劉家，並與其他40位住戶們聚餐，大家各自準備家常料理同歡，宛如昔日眷村日常，氣氛溫馨。

王文翠指出，已有91戶以人才基地、全民修屋方式進住黃埔新村、建業新村，還有30戶眷村民宿即將進住建業新村、黃埔新村，業者正趕工修繕，文化局將輔導取得民宿登記，相信未來村子會越來越活絡。

(中國時報)