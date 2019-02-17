新北燈會18日登場 金曲歌后賞燈求姻緣
元宵節將至，新北市祈福燈會18日起在三重大台北都會公園舉行，擔任開幕演唱的金曲歌后曹雅雯16日也到燈會場地先睹為快，曹雅雯表示，開幕當天她將和蕭煌奇、李千那、茄子蛋等歌手帶來演出，參加燈會還可免費領取先嗇宮月老殿加持過的月老紅線及吊飾，歡迎一起來賞燈求姻緣。
歌手曹雅雯16日下午應《保庇新北市》封面邀約，到2019新北市祈福燈會現場體驗5大主題燈區，逛遊一圈下來曹雅雯對兩岸主題燈區的花燈、辰光橋絕美視野都給予高度肯定，更即興獻唱歌曲〈值得愛〉，以歌詞盛讚新北燈會值得疼愛。
曹雅雯也預告，18日開幕點燈當天她將和蕭煌奇、李千那、茄子蛋等歌手帶來精彩歌曲，燈會期間園區內還設有超過100攤的夜市美食，賞燈也可以聽歌、打牙祭、求姻緣。
新北市民政局長表示，去年新北燈會18天展期共吸引逾120萬人次參觀，今年燈會展區特別擴大為6公頃，邀請中國大陸南京市及江蘇省的崑山、常州、句容、鎮江一同參展，並有新北市境內40多家廟宇共襄盛舉，將於2月18日至3月3日一連14天展出80座大型花燈。
其他還有台灣燈區的豬年主燈及財神爺、月下老人、媽祖、濟公等神明燈座齊聚賜福；大陸燈區則有牌樓、天燈祈福、九龍戲珠等大型傳統燈座，及漂浮水上的荷塘春色等特色花燈；還有浪漫愛情專區，用浪漫造型和色調花燈譜出幸福氛圍，預期將吸引人潮。
(中國時報)
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