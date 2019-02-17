小皮包大世界 賴乙萱開心玩藝
廣告設計出身的賴乙萱退休後，腦中仍有源源不絕的點子，30年前開始接觸皮雕，她把每件皮雕作品視為一座小城堡，自己彷彿城堡中的「小公主」。10年前賴乙萱一場重病後，開始接觸油畫、水彩，即起推出個人展，秀出自己點子。
「移動．花園．城堡－小包包的大世界」賴乙萱創作展，即日起至24日於龜山A8藝文中心展出。她表示，自己曾任廣告公司藝術指導，知名化妝品、航空公司都曾是她客戶，還得過時報廣告獎，後來因為孩子出生決定退休。
賴乙萱說，因為長年從事廣告工作，當時的「職業病」仍在，腦中還是不斷浮出創作想法，在台北美術館接觸皮雕後，開始皮雕創作之路。她表示，自己喜歡獨一無二的作品，因此每個皮包經過她的巧手後，都相當特別。她也形容，小時候大家都幻想有座屬於自己的城堡，對她而言，每個皮包就是城堡，自己就是住在裡面的小公主。
賴乙萱也說，約10年前生了大病，事後到歷史博物館擔任志工，每天看到不同畫展，包含馬蒂斯、米羅、慕夏，心中又有不同想法，決定開始學習油畫、水彩畫，創作來自於每天不同的體驗，也鼓勵喜歡藝術的民眾不用害怕，玩得開心最重要。
(中國時報)
推薦閱讀
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。