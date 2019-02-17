小皮包大世界 賴乙萱開心玩藝

2019年02月17日 04:10 中國時報 賴佑維 ／桃園報導 ／桃園報導

廣告設計出身的賴乙萱退休後，腦中仍有源源不絕的點子，30年前開始接觸皮雕，她把每件皮雕作品視為一座小城堡，自己彷彿城堡中的「小公主」。10年前賴乙萱一場重病後，開始接觸油畫、水彩，即起推出個人展，秀出自己點子。

「移動．花園．城堡－小包包的大世界」賴乙萱創作展，即日起至24日於龜山A8藝文中心展出。她表示，自己曾任廣告公司藝術指導，知名化妝品、航空公司都曾是她客戶，還得過時報廣告獎，後來因為孩子出生決定退休。

賴乙萱說，因為長年從事廣告工作，當時的「職業病」仍在，腦中還是不斷浮出創作想法，在台北美術館接觸皮雕後，開始皮雕創作之路。她表示，自己喜歡獨一無二的作品，因此每個皮包經過她的巧手後，都相當特別。她也形容，小時候大家都幻想有座屬於自己的城堡，對她而言，每個皮包就是城堡，自己就是住在裡面的小公主。

賴乙萱也說，約10年前生了大病，事後到歷史博物館擔任志工，每天看到不同畫展，包含馬蒂斯、米羅、慕夏，心中又有不同想法，決定開始學習油畫、水彩畫，創作來自於每天不同的體驗，也鼓勵喜歡藝術的民眾不用害怕，玩得開心最重要。

(中國時報)