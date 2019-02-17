南投新春開筆 名家現場揮毫
新年迎春，南投縣文化局舉辦「福豬獻瑞．新春文薈」，邀集縣內藝術家柯耀東、李轂摩及前南投縣長林源朗等人開筆揮毫，以南投運筆轉機概念，為國家、縣民祈福，展現文化迎春與祝福；南投縣副縣長陳正昇也到場發放限量新春福袋賀卡，祝福民眾諸事如意。
陳正昇表示，「新春開筆」是傳統禮俗，除了回顧過往、增長智慧，更具展望未來的意涵，多年來，縣府維持這項傳統，邀請名家現場揮毫，傳承固有文化，意義深遠，藉此開展新年新氣象，讓傳統文化推廣更上層樓，也希望透過文化加值，讓南投更繁榮富足。
南投縣文化局長林榮森表示，「新春文薈」與春節前春聯揮毫相互呼應，讓藝文界的朋友團聚，也希望透過名家揮毫，讓固有文化傳承綿延不息，而在科技日益發展，3C產品逐漸取代年輕人閱聽書寫習慣的環境下，更具意義。
今年生肖屬豬年，因此，藝術家各自揮毫， 集字成「己亥福豬獻祥瑞，『朱』玉滿堂聚南投！」。
(中國時報)
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