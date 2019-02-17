2019年02月17日 04:10 中國時報 李其樺 ／台南報導 ／台南報導

韓國高中棒球勁旅富川高中棒球隊造訪台南，16日下午和善化高中展開交流賽，形成另類的「台韓」棒球交鋒。區公所、觀光業者表示，未來將爭取韓國棒球校隊定期來台南訓練，帶動運動觀光發展。

韓國因為氣候因素，冬天國內場地不適合訓練，每年12月至隔年1、2月，當地棒球隊會前往較溫暖的國家移地訓練。經由在地觀光業者南科贊美酒店居中牽線，富川高中棒球隊來到台南移地訓練1個月的。

昨天下午善化高中和富川高中棒球隊來場對抗賽，過程精彩不斷，最後善化高中以5比4險勝富川高中。善化區長方澤心表示，善化區各級學校都有棒球隊，棒球運動興盛，這次交流賽相信對台南本地棒球選手成長非常有助益。

南科贊美酒店總經理黃志佳，曾是中華職棒兄弟象隊投手，後來轉往觀光業發展，熟悉棒球的他居中牽線，成功邀請韓國富川高中棒球隊來台南移地訓練。

黃志佳表示，韓國富川棒球隊在台南期間每周一天的球隊休息日，會安排隊職員、球員眷屬就近於善化市區觀光，對於促進地方交流有相當有助益。南科贊美酒店目前正朝運動觀光發展，未來希望爭取更多外國球隊來到台南交流，帶動地方觀光。

(中國時報)