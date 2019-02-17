客家文化園區新春祈福 韓古禮獻祭
為傳承客家優美文化，高雄市政府客家事務委員會於16日上午9時30分在新客家文化園區文物館舉行新春祈福祭儀，在客語祭文聲中，市長韓國瑜引領鄉親遵循古禮行「三獻禮」儀式祭拜，對上天表達敬意，約有500位市民攜家帶眷共襄盛舉。
客委會表示，過去務農為主的客家人靠天吃飯，在年初時，會透過祈福儀式，向神明祈求五穀豐收、闔家安康；到了年終則舉辦還福祭儀，來酬謝神明，祈福與還福，不僅讓人得到心靈慰藉，並可促進族群認同。
市長韓國瑜致詞時表示，客家精神不是「硬頸」，而是「忠義」，他30年前在台北縣成立台灣第一個客家同鄉會，讓移居都市的客家人每周可以聚會唱山歌，不再感到孤單。
此外，他認為客家有許多歇後語，都是老祖宗的生活經驗和智慧，及客家美食、語言、音樂、服飾等，都相當寶貴，希望高雄市客委會能全力以赴將它保存下來，讓客家精神在這塊土地源遠流長，越壯大。
活動現場除了可以免費品嚐客家粄食，還有客家小提燈、葉拓團扇、檳榔葉貓頭鷹…等多樣親子DIY活動，吸引不少家長跟小朋友參與，許多人是第一次來體驗祈福活動，覺得新鮮又有文化特色。
(中國時報)
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