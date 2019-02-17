蘭陽慶天穿 賞歌舞嚐美食

2019年02月17日 04:10 中國時報 胡健森 ／宜蘭報導 ／宜蘭報導

農曆正月20是客家族群特有的「天穿日」節慶，也是「全國客家日」。宜蘭縣政府提前在16日（正月12）於中興文化創意園區舉辦「全國客家日-樂活蘭陽慶天穿」活動，現場安排客家舞蹈、音樂演出，也提供擂茶、牛汶水等道地客家美食代表讓民眾免費品嚐，另結合捐血、捐發票等，讓這場活動相當熱鬧同時也充滿愛心。

縣府民政處表示，客家特有的「天穿日」相傳是人民感念女媧煉石補天免去人間災苦，每逢「天穿」之日就要祭祀感恩，也流傳下「補天穿」習俗，背後意義除了感恩，更是提醒大家要惜福。

這場慶天穿活動除了安排精彩的音樂、舞蹈等客家才藝秀，另外也邀請南澳高中街頭文化社大秀原民街舞，另外也邀請印尼愛尼yo舞蹈團及幸福女神舞蹈團的表演，讓客家日節慶更多元豐富。

主辦單位宜蘭縣政府在活動現場也準備了九層粄、好運糜、擂茶、牛汶水等客家美食與民眾免費品嚐分享，另有免費花布環保杯袋DIY及許多客家文創、環保綠市集，同時有挽袖捐血、捐發票送福粄、捐發票贈樹苗等活動，所收到的捐贈發票也由縣長林姿妙全數捐給「財團法人宜蘭縣社會福利聯合勸募基金會」，林姿妙更現學現賣，以客家話說出「恭喜發財」、「大家發大財」來向在場眾人賀年。

(中國時報)