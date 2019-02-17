萌鹿遊新竹 快閃鐵道藝術村
新竹市鐵道藝術村駐村藝術家楊瀚橋，發揮藝術創意，近期推出大型移動式藝術創作「鹿鹿」巡迴展，與親子進行近距離的「互動藝術壯遊計畫」，巡迴展將走訪城市各角落，快閃新竹公園等景點，吸引孩子包圍搶拍。
文化局長黃竫蕙表示，楊瀚橋在去年底結束鐵道駐村藝術家聯展後，立即帶著大型移動式創作藝術「鹿鹿」，為建校120年的北門國小祝賀，引領師生從新竹百年車站走進北門國小校園裡，除了遊行外，鹿鹿也在校慶期間全程陪伴學童們活動、慶生，儼然成為新竹學童心中的孩子王。
今年開春後，他再啟動「鹿鹿遊新竹計畫」，沿途採集城市裡的故事，邀請大小朋友共襄盛舉，陪伴鹿鹿走訪城市，近日已陸續到港南順天宮、康樂社區巡展。
「鹿鹿」之後還將於17日現身城中護城河，21日到經國大菜市場，26日至北門國小及北門大街，最後於3月22日起在鐵道藝術村展出。
黃竫蕙說，楊瀚橋是鐵道藝術村第15屆駐村藝術家，擅長平面繪畫、壁畫等視覺藝術創作方式，在兩岸皆有展出。此次以鹿鹿為主角，透過社造計畫、裝置藝術和表演藝術等手法，讓這些角色在觀眾眼中動起來，成為有生命、有情感的溫暖好友，陪伴大小觀眾一起發覺內心、分享生活，讓市民朋友都能浸潤在新竹的溫暖人情味中。
(中國時報)
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