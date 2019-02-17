點亮台中 御天飛行豬報到

2019年02月17日 04:10 中國時報 盧金足 、 廖志晃 ／綜合報導 ／綜合報導

2019中台灣元宵燈會以「福滿迎豬」為主題，16日在台中文心森林公園正式登場，台中市長盧秀燕與民眾一起點亮「御天飛行豬」主燈，吸引3萬多人次參觀；南投燈會好戲連台，來自大陸陝西、有「天下第一鼓」之稱的安塞腰鼓，16日晚間在南投主燈區演出，吸引超過3000人到場欣賞。

「御天飛行豬」高達12米，可愛的圓滿外型，還有一飛「衝」天的翅膀，象徵台中衝向國際，拚經濟大躍進。盧秀燕表示，飛天豬會飛，代表只要努力，站對方向、站對風口，豬也會飛起來。雖然大環境艱困，只要我們努力拚經濟，城市發展都能一飛「衝」天。

台中市觀旅局長林筱淇指出，除主燈外，還有15座台中特色傳統花燈、5座大型充氣發光皮克創意燈、12座花博石虎家族主題燈、1座日本睡魔扇形花燈及大面積光環境及賞燈光廊，9天燈會將有超過百萬人次以上遊客賞燈。

安塞腰鼓16日晚間在南投主燈區演出，16、17日晚間還有精彩的七彩雲南歌舞秀；重慶銅梁火龍也將於17日震撼登場，分別於晚上7點及8點半各演出1場，18日、21日晚間7點各1場；20日晚間移師埔里演出。

由於銅梁火龍的觀眾大爆滿，南投燈區水舞廣場於5點30分開放民眾進場，一般民眾看台區禁用腳架，17日演出2場次，中場所有區域全面清場；埔里糖場則於下午5點開放進場。

(中國時報)