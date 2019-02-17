林鳳社區與日簽交流協議

2019年02月17日 04:10 中國時報 劉秀芬 ／台南報導 ／台南報導

日本石川縣金澤市是「嘉南大圳之父」八田與一的故鄉，金澤市民間團體年年都有人來台參加八田與一追思會，花園地區町會連合會去年組團來台，並至六甲林鳳社區交流，受到熱情款待，經雙方社區討論，16日日方再度組團來台，與林鳳社區發展協會簽交流協議，並交換特色紀念品。

六甲區公所及林鳳社區發展協會昨天於林鳳營故事館舉辦「台日友好社區營造交流觀摩活動」，邀請花園地區町會連合會至六甲區進行交流觀摩，並簽訂雙方友好交流協定書，促進彼此多元領域上的交流，台南市政府民政局長顏振標、市長黃偉哲夫人劉育菁到場擔任見證人。

林鳳社區發展協會理事長蔡明賢表示，花園地區町會連合會去年至林鳳社區交流，對社區的風土民情、農產留下深刻印象，開啟雙方合作契機，經討論後決定簽署交流協議，提升農業等產業技術，在文化藝術及觀光教育各領域多元交流。

六甲區長蔡秀琴表示，六甲區公所安排日本來訪團體參觀林鳳營故事館的「注連繩展覽」、「台灣藍玉髓石雕展」及「赤山天目陶藝展」，順遊六甲最夯的落羽松森林、菁埔埤，推銷六甲觀光景點。

(中國時報)