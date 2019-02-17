父母吸毒入獄 自強女獲普仁獎
台東寶桑國中林慧芸父母親皆因吸毒入獄，從小由祖母扶養3姊弟，雖然在困境中成長，卻不失善良本性，16日獲頒靈鷲山普仁獎；另外，與母親相依為命的大武國中學生簡心如，樂觀學習，在體育上也有亮眼表現，獲全國普仁獎肯定。
林慧芸不諱言，父親因為毒品案多次進出監獄，目前還有8年刑期，從小與兩個同父異母的弟弟，都是由祖母扶養長大，對於「爸爸」其實並不熟悉，在班導師楊惠如心目中， 她是「極度缺乏安全感，有時也很混亂」的女孩，但是從來沒有放棄過努力。
慧芸不捨辛苦的祖母，下課主動幫祖母做家事、照顧年幼弟弟，她哽咽地說，剛升上國中時，一度封閉自我，在老師楊惠如開導下，逐漸敞開心胸，也在發現自己最喜愛數學，未來想從事會計相關工作。
而獲選靈鷲山全國普仁獎肯定的大武國中學生簡心如，父親在她10歲時就過世，由母親獨力扶養，住家在莫拉克風災時摧毀，如今住在永久屋，母親因病平時只能靠打零工及低收補助，雖然經濟不富裕，母女倆仍樂觀面對；心如說，希望將來當個老師，發揮所學與專長外，要帶著學歷不高的母親一起學習。
靈鷲山台東中心執事法師釋法泰表示，不少經濟弱勢家庭學生面對困境，仍在品德、學業上有優異表現，今年台東縣有14位弱勢家庭國中、小學生，經志工實地家訪後獲獎。
(中國時報)
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