花蓮暖冬遊 2萬筆補助待核銷

2019年02月17日 04:10 中國時報 張祈 ／花蓮報導 ／花蓮報導

交通部觀光局擴大暖冬遊1月份補助方案，刺激農曆年前國旅消費。不過，暖冬補助樂到消費者，卻苦到代墊的住宿業者，申請補助款項高達3400多萬，負責審核撥款的花東縱谷國家風景區管理處指出，目前已接獲逾2萬筆申請，預計下周可先將1萬多筆申請案核發完畢，減輕業者代墊款項壓力。

觀光局去年底接連祭出旅遊補助，「前進宜花東．高屏暖冬遊」提高3成住房率，帶來48億觀光效益，今年初再挹注13億經費，加碼推出「擴大國旅暖冬遊」，全台灣都適用，花蓮就有2萬5400多筆補助申請，但由於補貼金額先由業者代墊，金額龐大也讓業者直呼吃不消。

花蓮縣政府觀光處統計花蓮12處觀光遊憩區遊客人數，去年底11、12月較前年成長，12月遊客多了近9000人，今年1月份遊客則有72萬人次造訪花蓮，也較去年成長1成。

「賺愈多墊愈多！」花蓮縣民宿協會理事長陳秉忠說，包括交通、住宿補助款項皆由業者先行代墊，一個月平均約50萬元，造成業者在週轉金上很有壓力，其中不乏年紀較長的業者，因不擅長操作電腦，無法即時上網登錄，由協會成員協助登陸，時間往往延遲1至3天。

縱管處負責審核花蓮1月份補助申請案，祕書伍哲宏指出，預計3月底前截止收件，目前已接獲2萬5400多筆申請，總金額約3400多萬元，其中451萬多元通過審核並陸續撥款，他強調，由於申請案件多，又是新增業務，加上補件等因素，導致審核時間拉長，即日起已動員全處進行審核，盼下周就能將過年前的提出的1萬多筆申請案審核完成。

(中國時報)